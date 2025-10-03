Cartagena, cuarta ciudad en el país que cuenta con oficina de INTERPOL

Cartagena es la cuarta ciudad del país que cuenta con oficina de la Interpol.

Fue el propio Mayor General Carlos Triana, Director de la Policía Nacional de los Colombianos, quien aseguró que ya está operando este servicio con una sede permanente en el distrito, que busca capturar a todos esos objetivos de alto valor perseguidos por cometer delitos a nivel nacional y en el extranjero.

“Vamos a trabajar incansablemente en coordinación con la Policía Metropolitana de Cartagena; con toda la institucionalidad, para generar notificaciones rojas, azules y cada uno de los requerimientos en el orden internacional que ameriten ubicación de personas”, sostuvo el alto oficial.

La Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL tiene sede en 196 estados; en Colombia ya está en Bogotá, Cali y Barranquilla.