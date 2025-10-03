Bogotá: Galán rechaza actos vandálicos y pide al presidente pronunciarse sobre disturbios

Colombia

Las manifestaciones realizadas este jueves en el norte de Bogotá dejaron bloqueos, desvíos en el transporte público y disturbios entre encapuchados y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Aunque la movilidad en la carrera Séptima se restableció, persisten desvíos en la calle 73 con carrera Novena, lo que mantiene afectadas varias rutas del SITP.

Declaraciones del alcalde Galán

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció frente a los hechos de vandalismo registrados en la ciudad y afirmó:

“Rechazamos el intento de unos pocos encapuchados por imponer el caos y el miedo en Bogotá. Hoy le pedimos a la Fuerza Pública, una vez agotado el diálogo, restablecer el orden, y lo haremos siempre que sea necesario”.

Galán también hizo un llamado directo al Gobierno Nacional: “El país merece que el presidente se pronuncie con claridad sobre los hechos de vandalismo y destrucción”.

Contexto de las movilizaciones

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, Bogotá ha registrado más de 1.300 movilizaciones en lo corrido de 2025, lo que representa un incremento del 20% frente al año anterior. Según el secretario Gustavo Quintero, el 96% de estas protestas se han manejado de forma pacífica a través de equipos de diálogo y autorregulación.

No obstante, Quintero advirtió que cuando surgen expresiones violentas, estas dejan de ser manifestaciones pacíficas y se convierten en alteraciones del orden público que requieren intervención policial.

Las autoridades reiteraron que el derecho a la protesta será garantizado siempre que se ejerza de manera pacífica, pero insistieron en que no se permitirá que actos vandálicos afecten la seguridad ni la movilidad de la ciudad.