Bogotá celebra la XIII Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal “Familia interespecie” / Caracol Radio ( Foto cortesía para Caracol Radio )

Colombia.

Bogotá vivirá entre el 3 y el 12 de octubre la XIII Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA), que este año se realiza bajo el lema “Familia interespecie”.

La iniciativa, busca resaltar el papel de los animales como parte fundamental de la vida cotidiana y fomentar una ciudad más empática y comprometida con el cuidado de todas las especies.

¿Qué incluyen la programación?

Jornadas de adopción.

Conversatorios.

Ferias de emprendimiento.

Brigadas médicas veterinarias.

Jornadas de esterilización.

Actividades comunitarias en diferentes localidades.

Uno de los principales eventos será la conmemoración del Día Mundial de los Animales, el sábado 4 de octubre en el CEFE de Chapinero, con jornada de adopción, talleres, cine y reconocimientos a aliados de la protección animal.

El director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, Antonio Hernández, destacó que este año la Semana PYBA invita a reconocer a los animales como miembros de la familia y a fortalecer la construcción de una Bogotá más zoolidaria y consciente.

La agenda también contempla la feria de emprendimiento en Usaquén, brigadas de alimentación para animales en estado de calle en Usme, el foro para el bienestar animal en la Universidad Antonio Nariño y el October Big Day en el Parque Simón Bolívar. El cierre será el domingo 12 de octubre con una gran jornada de adopción en el Centro Comercial Centro Mayor.

El Distrito, junto a organizaciones sociales, instituciones educativas, voluntarios y ciudadanos, extiende la invitación a sumarse a esta Semana PYBA y convertir a Bogotá en una ciudad cada vez más animalista.