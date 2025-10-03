Ambulancias en el Huila, en cintura mediante georeferenciación.

Neiva

El contrato de implementación del software supera los 120 millones de pesos y busca controlar la atención de emergencias por parte de las 127 ambulancias existentes en los diferentes municipios del Huila, de las cuales 50 operan en la ciudad de Neiva. El sistema convertirá al Huila, en el departamento piloto en la implementación de este tipo de tecnología.

“El software permitirá identificar toda la red de ambulancias del departamento públicas y privadas, su ubicación y determinar cuáles pueden prestar los servicios en salud de primera ayuda en el territorio, en Neiva o en las calles, no solamente las que están contratadas por la red prestadora de servicios de salud que ellas hacen unos traslados hospitalarios, Entre una institución hospitalaria y otra que a lo cual nosotros llamamos referencia, sino la atención prehospitalaria. Entonces, al permitirnos conocer y determinar la disponibilidad, desde el CRUE se realizará el despacho de estas hacia donde se requiere. Evitándonos, por ejemplo, que haya ambulancias corriendo por toda la ciudad o el departamento sino tener asignado un servicio al cual ellos deben de acudir y atender”. Expresó la directora del Centro regulados de urgencias y Emergencias CRUE , Nataly Medina.

La medida busca frenar la guerra del SOAT entre ambulancias que ha dejado según la estadística a mes de junio de 2.025 , 36 ambulancias inmersas en siniestros viales con dos personas fallecidas.