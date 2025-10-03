Alerta amarilla en red hospitalaria por la minga

Cúcuta

El aumento de la población indígena en la ciudad de Cúcuta motivada por la minga Barí que llego desde el Catatumbo generó la declaratoria de alerta amarilla en la red pública hospitalaria.

La medida esta orientada a adoptar medidas de prevención teniendo en cuenta el grupo poblacional tan alto que hoy se concentra en la capital nortesantandereana.

Las autoridades sanitarias han advertido que buscan evitar situaciones de riesgo para toda la ciudadanía, como también mantener un monitoreo permanente sobre cualquier situación que se pueda derivar en el parque 300 años de Cúcuta, donde se encuentran los manifestantes.

La medida fue adoptada por el Instituto Departamental de Salud, IDS mediante la resolución 4430 del 1 de octubre de 2025.

Las autoridades advirtieron que la medida se mantendrá de manera indefinida hasta cuando la situación este controlada en la ciudad de Cúcuta, cuando se levante la minga Barí