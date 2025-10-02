Un bus de transporte público fue incinerado por delincuentes en una vía del Tolima

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima, confirmó que se registró la incineración de un bus adscrito a la empresa Velotax en la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Rovira hacia el corregimiento de Playarrica.

“Fue retenido el bus en el que iban solo tres pasajeros a los que hicieron descender del vehículo y luego procedieron a incinerarlo, en la zona se encuentran miembros de la Sexta Brigada e igualmente las unidades de Policía Judicial”, dijo Alfredo Bocanegra.

Según el funcionario, en este hecho no se presentaron personas heridas “Es un incidente de gravedad, se adelantan los actos urgentes, se adelantó un consejo de seguridad. Rovira ha generado las mayores preocupaciones en los últimos meses”.

Se espera que en las próximas horas se adopten nuevas decisiones para poder avanzar en la investigación de lo que sucedió “Hemos recibido una llamada de la avanzada del señor presidente quienes han manifestado su preocupación porque por estas vías se movilizarán personas que asistirán al evento en Ibagué”.

¿Qué está pasando con la seguridad en este corredor vial?

Para Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad, se han registrado dos casos contra buses de la empresa Velotax, el primer caso se presentó en el área metropolitana y fue atendido por la Policía de Ibagué. Ahora este nuevo hecho que le corresponde a la Policía Tolima.

“Se va a adelantar un trabajo fuerte con los integrantes de esta empresa con el propósito de establecer unas líneas de investigación respecto a extorsiones, muchas veces las personas no denuncian, pero habrá una atención prioritaria”, dijo Bocanegra.