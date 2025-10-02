Trabajadores de la salud alertan por crisis que vive el sector en el departamento

Cúcuta

Mientras el gobierno nacional trata de avanzar con su reforma a la salud, el personal médico en Norte de Santander está alertando por las precarias condiciones en las que continúan trabajando en los centros hospitalarios, resaltando que cada día la crisis es más notoria y quienes están viviendo las consecuencias son los pacientes.

“Esto está terrible, hace poco vimos como una IPS estuvo cerrada por falta de caja. De acuerdo al contacto que hemos tenido con las IPS de alto costo, las IPS de primer nivel, no hay flujo de caja, todos están con escasos recursos, incluso con afectación en el número de trabajadores y en el pago de las nóminas” dijo el médico Alonso Vellojín.

“No hay insumos para medicamentos, hay muchos servicios cortados de especialistas, en algunos casos deben mandar a los pacientes a Bucaramanga para ser atendidos” agregó el galeno.

Resaltó que actualmente “hay pacientes con cálculos en riñones y no hay quien pueda brindarle la atención necesaria”.

Sin embargo, aseguran que, de aprobarse la Reforma a la Salud, la crisis sería peor.