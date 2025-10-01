PGN investiga presuntas irregularidades en contrato de transporte escolar de Cáchira

Norte de Santander

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el secretario de Planeación de Cáchira, Norte de Santander, Manuel Alexis Sepúlveda Jaimes, por posibles irregularidades relacionadas con la celebración de un contrato para el servicio de transporte escolar en ese municipio en 2022.

Al parecer, dicho contrato, cuyos estudios previos, pliego de condiciones, resolución de apertura y aviso de convocatoria, que fueron firmados por Sepúlveda Jaimes, presentaría un sobrecosto superior a los $ 103 millones, en detrimento del patrimonio público.

El Ente de Control también busca establecer si el investigado, como supervisor del mismo contrato, no habría exigido al ejecutor la calidad de los servicios pactados, permitiendo que vehículos diferentes a los ya evaluados y aprobados por la entidad, que carecían de seguro obligatorio de accidentes de tránsito y certificado de revisión técnico mecánica vigente, estuvieran a cargo del transporte de los estudiantes en el municipio.

Las conductas fueron calificadas provisionalmente como falta gravísima cometida a título de dolo.