Residente herido en protestas pro Palestina en Bogotá: denuncian ataque con cadena en la cabeza

En el norte de Bogotá, un ciudadano resultó herido durante una manifestación pro Palestina que avanzaba por la calle 73 con carrera Novena. Según el relato de testigos, el hombre intervino cuando la marcha pasaba por el sector, lo que generó un altercado con algunos manifestantes.

“Un ciudadano que venía bajando les dice a los señores de la marcha que no está de acuerdo, les toma la bandera de Palestina y les reclama que en Colombia también hay otras circunstancias que se deben defender. Ahí se provoca el altercado y una persona saca una cadena y lo hiere de manera brutal en la cabeza”, relató Pedro, vecino del sector.

Auxilio y traslado a clínica

De acuerdo con los residentes, el hombre, gravemente herido y con sangrado en la cabeza, fue auxiliado inicialmente por vecinos y luego rescatado por gestores de convivencia de la Alcaldía de Bogotá.

“Los gestores lo sacan de la turba porque, si no, lo linchan. Luego entra a un edificio cercano y finalmente fue trasladado a la clínica San Ignacio”, añadió Pedro.

Críticas a la respuesta de las autoridades

Los testigos también cuestionaron la falta de reacción inmediata de la Policía y de los organismos de emergencia.

• “Llamamos al 123, pero la Policía nunca llegó al lugar”.

• “No llegó ambulancia en el momento del ataque”.

• “El señor fue trasladado por vecinos y gestores de convivencia”.

Estado de salud del herido

De acuerdo con la información suministrada por la comunidad, el ciudadano ingresó consciente a la clínica San Ignacio, aunque presentaba abundante sangrado y permanecía pálido. “Me imagino yo que en este momento debe estar siendo atendido en urgencias del hospital San Ignacio”, concluyó el testigo.