¿Qué advierten gremios en el Quindío sobre la primera fase de obras del aeropuerto El Edén?

Y es que en la visita que realizó al departamento el vicecontralor general de la república dio a conocer que están realizando el seguimiento ante las dificultades en la ejecución de las obras de mejoramiento de la terminal aérea de la ciudad.

Sobre este tema consultamos al presidente de la sociedad de ingenieros del Quindío, Uriel Orjuela sostuvo que la primera fase necesita una inversión de medio billón de pesos, pero fue claro que ese tema ya tocaría gestionarlo con el próximo gobierno.

“Tenemos plan maestro, pero el gobierno nos ha dicho que no hay recursos para ejecutar la primera fase. ¿Qué le hemos dicho al Gobierno Nacional en las mesas? que nos entregara el plan maestro y que empezáramos al menos la compra de predios y que nos definieran un documento CONPES que nos garantizara la ejecución a mediano y largo plazo de las obras que necesita el aeropuerto", mencionó.

Mencionó que cuentan con el plan maestro, sin embargo, el Gobierno Nacional ya anunció que no cuenta con recursos para ejecutar la primera fase.

“En principio la primera fase necesita una inversión más o menos de medio billón de pesos para hacer toda la inversión de la primera fase, pero yo creo que ese tema ya nos toca con el próximo gobierno nacional“, indicó.

Cambios constantes de ministros y funcionarios del Gobierno Nacional

En cuanto a los constantes cambios de funcionarios y ministros del Gobierno Nacional advirtió que afecta directamente la efectividad de los diferentes proyectos.

Afirmó que ha sido muy difícil el proceso de gestión para el departamento puesto que se han reunido con cerca de siete directores del Instituto Nacional de Vías y cuatro ministros de transporte lo que impacta en la estabilidad de los proyectos.

“La verdad es que ha sido muy difícil para el Quindío, para Colombia, para nosotros que en términos de gestión nos hemos reunido con ya no sé cuántos como siete u ocho directores de invías, hemos tenido tres o cuatro ministros de transporte. Esa falta de estabilidad atenta contra el buen funcionamiento y el desarrollo normal de los proyectos no solo en el departamento del Quindío, sino en el país", destacó.

Es importante mencionar que en el mes de septiembre fue reactivada la zona aduanera del aeropuerto El Edén de la ciudad.