Presidente de la Judicatura: “En tiempos de polarización, la justicia se fortalece”

Manizales

Con la temática de “El Poder de Servir: Comprometidos con la Justicia y el Estado de Derecho”, el Consejo Superior de la Judicatura reune a expertos nacionales e internacionales, así como a jueces y servidores judiciales de todo el país durante dos días en Manizales.

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, aprovechó en el discurso inaugural para destacar la importancia de los jueves calificándolos como “baluartes del afianzamiento y realización del Estado social y democrático de derecho”.

Advirtió sobre los riesgos actuales para la democracia como la polarización, los populismos, la manipulación de la información y la inequidad social, y resaltó que en ese contexto el papel de los jueces es “ponderado, imparcial y civilizatorio”.

Mensaje al Presidente Gustavo Petro

El magistrado aprovechó para enviar un mensaje al presdidente de la República Gustavo Petro sobre el papel de los jueves en la garantía de la democracia.

“Esta es una respuesta que respetuosamente empiezo a brindar acá al señor presidente de la República, que a veces hace consideraciones o tiene consideraciones en un sentido diferente. Nosotros podemos demostrar con la jurisprudencia, no solo de las altas cortes, sino de los jueces municipales del circuito de los tribunales, que quienes han hecho un esfuerzo mayúsculo para la construcción de ese contenido social en cuanto igualdad material y en cuanto garantía de dignidad ha sido la judicatura. Ello es muy importante que lo tengamos en cuenta”, indicó.

Destacó puntualmente que la tarea judicial cumple un papel estratégico para garantizar la legitimización de las instituciones y sean respetadas y valoradas por la ciudadanía.

“La tarea judicial no se limita a la aplicación rígida de normas, sino más bien procura que la declaración del derecho tenga el mayor contenido posible de justicia, mientras jalona los cambios que demanda la Constitución en sus planos material y axiológico, el juez no solo falla casos concretos, que es fundamental, el juez jalona el contenido social del estado de derecho”.

Manizales una ciudad comprometida con la democracia

El alcalde Jorge Rojas Giraldo, destacó los indicadores positivos de la ciudad en materia de seguridad, empleo y reducción de pobreza, y aseguró que Manizales se consolida como sede de grandes encuentros de la Rama Judicial, destacando el encuentro de la Corte Constituciónal en el 2024 y el presente evento del Consejo Superior de la Judicatura.

“Mientras a veces se sale a controvertir decisiones, a veces difíciles, a veces severas, a veces duras de la rama judicia; compártanlas, (...) mientras desde el Gobierno Nacional a veces se sale a controvertirlas, los alcaldes vamos a respetar y a acatar, con gallardía y con la Constitución por delante, cada decisión de la rama judicial”, dijo el mandatario manizaleño.

Caldas destaca la vocación de servicio de los magistrados y de la justicia

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, resaltó la labor que considera “silenciosa pero esencial de los jueces” en la consolidación de la democracia y reconoció los retos que enfrenta la Rama Judicial, como la congestión de procesos y la necesidad de mayor innovación, tecnología y recursos.

“Pese a las dificultades, la vocación de servicio sigue siendo el motor que impulsa a cada uno de ustedes en la defensa de los valores constitucionales”, destacó el mandatario caldense.