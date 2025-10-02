“Petro ignora las atrocidades cometidas por Hamás”: Representante Mario Diaz-Balart

Un nuevo pronunciamiento desde el Congreso de Estados Unidos reavivó las críticas contra el presidente Gustavo Petro. El republicano señaló al mandatario de apoyar “a quienes quieren eliminar al Estado de Israel”. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El congresista republicano Mario Diaz-Balart arremetió contra el presidente Gustavo Petro tras la expulsión de la delegación diplomática israelí en Colombia y lo acusó de respaldar a quienes buscan eliminar el Estado de Israel, mientras ignora las atrocidades de Hamás.

Aumentan las tensiones entre los republicanos en Estados Unidos y el gobierno colombiano. El representante Mario Díaz-Balart se pronunció en contra del presidente Gustavo Petro a través de la red social X, donde recordó su pasado como integrante del extinto grupo guerrillero M-19, señalado de múltiples acciones violentas en Colombia, incluido el asalto al Palacio de Justicia en 1985, en el que murieron 94 personas.

Según Díaz-Balart, ese pasado se refleja hoy en la postura del presidente frente al conflicto en Medio Oriente. El congresista aseguró textualmente que Petro “continúa apoyando a quienes quieren eliminar al Estado de Israel, ignorando las atrocidades cometidas por Hamás hace casi dos años, mientras este grupo mantiene rehenes y utiliza a palestinos como escudos humanos para justificar su violencia sin fin”.

Este pronunciamiento ocurre pocas horas después de que el presidente Petro pidiera a la delegación diplomática de Israel en Colombia abandonar el país, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de una flotilla con ayuda humanitaria que intentaba llegar a la franja de Gaza.

No es la primera vez que Díaz-Balart critica al mandatario colombiano por su respuesta a la guerra en Gaza. Recientemente, lo acusó de alinearse con Hamás, organización considerada terrorista por Estados Unidos.

Este pronunciamiento cobra relevancia porque Díaz-Balart preside el comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y ha propuesto reducir en casi un 50% la ayuda estadounidense a Colombia. Todo esto ocurre mientras el Congreso, dividido entre republicanos y demócratas, negocia el presupuesto federal para el año fiscal 2026, un pulso que mantiene cerrado el gobierno de Estados Unidos.

Estas declaraciones de Petro, sumadas a un discurso en Nueva York en el que pidió a soldados estadounidenses desobedecer órdenes relacionadas con la guerra en Gaza, han incrementado las tensiones diplomáticas entre la administración Trump y el gobierno Petro, que derivaron en la decisión del Departamento de Estado de revocar su visa y la de varios miembros de su gabinete.

La representante María Elvira Salazar, congresista republicana de origen cubano, aseguró que “se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado” y calificó la revocación de la visa como “más que merecida”.

El congresista Carlos Giménez, también republicano, afirmó que Petro “no tiene cabida en Estados Unidos” y lo acusó de comportarse de manera irrespetuosa hacia la democracia estadounidense.

Otros legisladores han expresado preocupación por lo que consideran un alineamiento de Petro con regímenes y movimientos contrarios a los intereses estratégicos de Washington DC.