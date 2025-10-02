Nueva EPS llega a un acuerdo con IPS Asopormen tras protesta de padres en Bucaramanga

Bucaramanga

En Bucaramanga, padres de familia denunciaron la suspensión de terapias a sus hijos con discapacidad en varias IPS de la ciudad, entre ellas Asopormen, debido a la falta de pago por parte de la Nueva EPS.

Los manifestantes aseguraban que esta situación afecta directamente a más de 500 menores del área metropolitana, que requieren acompañamiento terapéutico permanente para el tratamiento de condiciones como autismo, déficit de atención, y otros trastornos de neurodesarrollo.

Además, señalaban que sin estas terapias, sus hijos sufren un retroceso en sus procesos de desarrollo.

“Tenemos niños con autismo, con TDAH y con diferentes discapacidades. Para ellos las terapias no son un lujo, son su vida. No podemos permitir que por trámites administrativos se les niegue lo que necesitan”, señaló Jorge Pinzón, padre de uno de los menores afectados.

Nueva EPS llega a un acuerdo de pago con la IPS Asopormen para restablecer la atención:

Entre tanto, en las últimas horas la Nueva EPS emitió un comunicado oficial en el que informa que se llegó a un acuerdo de pago con la IPS Asopormen por 1.500 millones de pesos, lo que permitirá restablecer la atención a sus afiliados en Bucaramanga en las próximas horas.

El documento señala que este acuerdo representa “un avance significativo para mantener la estabilidad del servicio de salud en la región”.