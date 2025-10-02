Judicializados cuatro presuntos responsables de hurtos a establecimientos de comercio en Fusagasugá

Fusagasugá, Cundinamarca

Según el informe emitido, son investigados por múltiples hurtos cometidos en locales con corresponsales bancarios en Fusagasugá, Cundinamarca.

En desarrollo de un proceso judicial adelantado en Fusagasugá, Cundinamarca, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado ‘Los Lisos’.

Según la Fiscalía, estas personas habrían participado en una serie de hurtos a establecimientos de comercio donde funcionaban corresponsales bancarios.

Las investigaciones señalan que, los procesados, mediante la modalidad de atraco, intimidaban a propietarios y empleados con armas de fuego y armas blancas para apropiarse de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de valor.

Los hechos se concentraban en los barrios Bonet, Coburgo, Balmoral y Camino Real.

Los detenidos fueron identificados como Manuel Esteven Rodríguez López, alias ‘Manolo’, señalado de coordinar las acciones delictivas y proveer armas y motocicletas; Anderson David Castañeda Cárdenas, quien presuntamente realizaba seguimientos a los locales; David Santiago Navarrete Sarmiento y Juan David González Montoya, quienes habrían ejecutado directamente los atracos.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego, cargos que no fueron aceptados.