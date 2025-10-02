Hospital de Ayapel responde a graves acusaciones de negligencia en la muerte de creador de contenido

Murió el popular creador de contenido digital Sahaamir Henrique Marsiglia Acevedo, conocido por la comunidad como ‘Sami’.

Montería

La E.S.E. Hospital San Jorge de Ayapel emitió un comunicado oficial en respuesta a la ola de indignación y protestas generadas por la muerte del popular creador de contenido digital, Sahaamir Henrique Marsiglia Acevedo, conocido por la comunidad como ‘Sami’.

El fallecimiento de ‘Sami’, un influencer muy querido por su humor espontáneo y su capacidad para visibilizar la cotidianidad de Ayapel, desató una protesta en las afueras del centro asistencial.

Familiares y amigos difundieron un video en redes sociales señalando una presunta negligencia médica y alegando que el joven no recibió una atención oportuna ni adecuada, lo que habría contribuido a su deceso por un paro respiratorio.

Hospital desmiente acusaciones y aclara la atención

En su comunicado, con fecha del 1° de octubre de 2025, el Hospital San Jorge de Ayapel rechazó categóricamente las acusaciones de negligencia y “malintencionadas declaraciones” que, según la directiva, buscan desinformar y dañar la reputación de la entidad.

La institución detalló la secuencia de la atención:

Ingreso sin signos vitales: El hospital confirma que el señor Sahaamir Henrique Marsiglia Acevedo ingresó a los servicios de Urgencias el día 1° de octubre de 2025. Los profesionales de medicina que lo atendieron encontraron que el paciente “ingresa sin signos vitales”, presentando ya “todos los signos postmorten”. Proceso electro-confirmatorio: A pesar de esto, el personal médico procedió a realizar el proceso de electro-confirmatorio, con resultados negativos. Rechazo a la negación de servicio: El hospital fue enfático al afirmar que “no es cierto” que la E.S.E. Hospital San Jorge de Ayapel haya negado, dilatado u omitido brindar la atención básica en salud al joven.

La directiva del hospital expresó su solidaridad y condolencias a la familia de ‘Sami’, pero concluyó el comunicado reafirmando que las acusaciones en redes sociales han sido realizadas con la “única intención de desinformar, generar confusión y dañar la buena reputación” del hospital y sus colaboradores.

La voz de la comunidad

Previamente, la comunidad se había manifestado señalando que la muerte de ‘Sami’ era un reflejo de las “condiciones precarias” y el “mal servicio” que, según ellos, ofrece el hospital. ‘Sami’ mismo, en vida, había utilizado su plataforma para denunciar problemáticas locales.

La E.S.E. Hospital San Jorge de Ayapel es la primera entidad en pronunciarse oficialmente sobre el caso, dejando ahora en manos de las autoridades competentes el posible inicio de una investigación para esclarecer completamente las circunstancias del fallecimiento.