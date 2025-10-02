Hombre de 33 años herido con arma de fuego en Bucaramanga; delincuentes huyeron en moto

Bucaramanga

Un hombre de 33 años resultó herido con arma de fuego en la calle 31 con carrera 20, en pleno centro de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Carlos Andrés Fuentes Ramírez, trabajador de construcción, quien recibió tres impactos de arma de fuego.

¿Cómo fueron los hechos?

De acuerdo con el testimonio del acompañante, ambos se desplazaban en motocicleta cuando, al parecer, fueron seguidos por dos sujetos. Al intentar llegar a un CAI cercano, Fuentes fue impactado y terminaron chocando contra un vehículo. Los agresores huyeron del lugar.

La víctima recibió dos impactos en el brazo derecho y una herida en el tórax.

El herido, quien registra varias anotaciones judiciales, fue trasladado a un centro asistencial. Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este ataque.