Emcosalud reabre servicios de salud para más de 20 mil maestros en Huila

Neiva

La empresa cooperativa de servicios de salud Emcosalud informó a todos los docentes de los departamentos del Huila y Tolima que ha decidido reabrir los servicios de atención primaria en salud, medicina general, odontología, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, terapias y medicina especializada en sus 16 sedes en el Huila. Esta determinación se tomó tras la terminación unilateral del contrato por parte del FOMAG, el pasado 30 de septiembre.

Emcosalud aclaró que dichas diferencias administrativas no deben afectar a los maestros ni a sus familias, ya que el derecho a la salud debe prevalecer. Asimismo, desmintió versiones de algunos dirigentes sindicales que señalaban que la suspensión de servicios habría sido utilizada como mecanismo de presión en las negociaciones con FOMAG y Fiduprevisora.

La entidad explicó que su interés es lograr una negociación tarifaria viable y sostenible, que garantice el empleo de los profesionales de la salud y un salario digno. Aseguró que nunca ha buscado afectar los intereses del magisterio colombiano ni del propio FOMAG, sino que procura condiciones técnicas y financieras que permitan un servicio de calidad para los docentes.

Finalmente, Emcosalud reiteró su compromiso con los maestros, resaltando sus 36 años de experiencia en la atención del magisterio desde la Ley 91. Recordó que es una entidad sin ánimo de lucro que reinvierte sus recursos en infraestructura, bienestar laboral y, principalmente, en la salud de los pacientes.