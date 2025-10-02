El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 2 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol esta en la previa del partido Colombia vs Noruega.

Selección Colombia Sub-20 / Getty Images

Selección Colombia Sub-20 / Getty Images / Ricardo Moreira - FIFA

Juan Cedeño

¿Colombia obligado a ser campeón en el Sub-20?

44:48

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los procesos de adaptación de los jugadores colombianos que cambiaron de equipo y pueden venir a la próxima fecha FIFA. César dijo: “En los próximos partidos amistosos de Colombia, solo hay 3 días entre partido y partido, así que no es tan bueno citar a algunos jugadores, porque pierden el proceso de adaptación y tienen que venir varios días”. Sobre el tema Steven agregó: “Jhon Arias dijo sobre la adaptación que está en el proceso y que está encontrando su mejor momento. Eso me ilusiona mucho, porque hay jugadores que si necesitan la adaptación”.

No olvide escuchar el audio del programa.

