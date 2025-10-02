El Pulso del Fútbol, 2 de octubre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Colombia obligado a ser campeón en el Sub-20? 44:48 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Selección Colombia Sub-20 / Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los procesos de adaptación de los jugadores colombianos que cambiaron de equipo y pueden venir a la próxima fecha FIFA. César dijo: “En los próximos partidos amistosos de Colombia, solo hay 3 días entre partido y partido, así que no es tan bueno citar a algunos jugadores, porque pierden el proceso de adaptación y tienen que venir varios días”. Sobre el tema Steven agregó: “Jhon Arias dijo sobre la adaptación que está en el proceso y que está encontrando su mejor momento. Eso me ilusiona mucho, porque hay jugadores que si necesitan la adaptación”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube