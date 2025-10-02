Cotización oficial del dólar en Venezuela HOY 2 de octubre, según Banco Central de Venezuela

Recientemente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió sus facultades por medio de un decreto de conmoción interior, esto con el fin de hacer frente a las amenazas realizadas por parte de Estados Unidos de atacar o realizar una intervención en territorio venezolano. Luego de esto, el gobierno bolivariano aseguró que gracias a esta medida, el presidente Maduro tenía la posibilidad de desplegar las fuerzas militares por todo el país.

Bajo este contexto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recientemente anunció nuevas medidas frente a este tema, las cuales anunció en su más reciente Consejo de Ministros, donde aprovechó el espacio para dar ciertas órdenes a su ministro de defensa, Pedro Sánchez.

Durante esta reunión, el mandatario puso en diálogo las relaciones entre Colombia y Venezuela, estableciendo la necesidad de unir fuerzas con la milicia de Venezuela. Según esto, el mandatario le ordenó a su ministro Sánchez, liderar todo el proceso para llevar a cabo esta unión.

Petro aseguró que esta medida, tendría como fin combatir la gran afluencia que tienen los grupos armados en la zona del Catatumbo y el territorio fronterizo con Venezuela, y, por tanto, solicitó que las fuerzas armadas colombianas fueran trasladadas hacía esta zona para trabajar conjuntamente con la milicia venezolana, para de esta forma, atacar los grupos que se encuentran en territorio tanto colombiano como venezolano.

Precio oficial del dólar en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela continúa con su tendencia al alza que ha presentado de manera constante todo el año. En meses pasados, el aumento fue tal, que el precio del dólar superó al salario mínimo en el país (130 bolívares) y actualmente se encuentra a mitad de camino para que el precio del dólar sea del doble del sueldo mínimo.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela, el precio que regirá para hoy, 2 de octubre, es de 181,3037 bolívares, presentando un aumento de alrededor 2 bolívares frente al precio del día de ayer.

Precio de otras divisas en Venezuela

Además del precio del dólar en Venezuela, en la página web del Banco Central de Venezuela, se encuentran los precios de diferentes divisas alrededor del mundo. Para hoy, 2 de octubre, son los siguientes:

Euro: 212,9430 bolívares (Subió).

212,9430 bolívares (Subió). Yuan chino: 25,4693 bolívares (Subió).

25,4693 bolívares (Subió). Lira turca: 4,3603 bolívares (Subió).

4,3603 bolívares (Subió). Rublo ruso: 2,2294 bolívares. (Subió).

Precio del dólar en Colombia

El precio del dólar tuvo una disminución significativa en su precio frente al valor de apertura el día de ayer, esta vez, se trata de una caída de 33 pesos colombianos. La cual, si bien no es de una cantidad escandalosa, es significativa, ya que el dólar se establecería nuevamente por debajo de la barrera de los 3.900 pesos.

Según esto, y con base en la tasa representativa del mercado que es publicada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar que regiría para el día de hoy, 2 de octubre, sería de 3.890 pesos colombianos.

