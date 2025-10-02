Carlos Camargo se declara impedido para participar del debate de la Reforma Pensional en la Corte

JUSTICIA

El recien posesionado magistrado Carlos Camargo se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional el primero de octubre. Ese mismo día realizó una serie de impedimentos, entre esos, para debatir la Reforma Pensional.

El magistrado asegura que podría haber un conflicto de interés teniendo en cuenta que su elección se hizo en el Senado, corporación a la que pertenece la senadora Paloma Valencia, demandante de la presente ley.

Será la Sala Plena de la corporación la que determine si hay alguna inhabilidad para que Camargo pueda participar del debate de la Reforma Pensional.

La Reforma Pensional recordemos que fue devuelta por la Sala Plena a la Cámara de Representantes para que subsanara el vicio de trámite y ahora se está evaluando si dicho proceso se hizo de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución.

¿Quién es Carlos Camargo?

Oriundo de Cereté Córdoba, Carlos Ernesto Camargo Assis, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, obtuvo una maestría y un doctorado en Derecho Administrativo en la misma institución.

Asimismo, ha realizado estudios en American University en Washington D.C., complementando su formación con el Curso Integral en Defensa Nacional (Cidenal) de la Escuela Superior de Guerra.

Se desempeñó como defensor del Pueblo, director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además de su trayectoria en el sector público, Camargo Assis ha incursionado en el ámbito académico como docente de la Universidad Sergio Arboleda, impartiendo clases en diversas facultades y programas.