Bogotá

Capturan a 18 delincuentes implicados en homicidios en Bogotá: alias ‘Tostao’ entre los más buscados

Entre los capturados se encuentran los responsables de asesinar a un joven con escopolamina y a un hincha de un equipo de fútbol.

Capturan a 18 delincuentes implicados en homicidios en Bogotá: alias ‘Tostao’ entre los más buscados

Juliana De Los Ríos

Bogotá D.C

Las autoridades capturaron a 18 personas responsables de cometer asesinatos en la ciudad de Bogotá. Estas capturas se suman a las 28 que se hicieron durante el mes de septiembre por el delito de homicidio.

Entre los capturados se destaca alias ‘Tostao’, que hacía parte del cartel de los más buscados en Bogotá y quien sería el autor material del homicidio de un hombre cuando estaba dejando a su hija en un jardín infantil, en el norte de la ciudad.

También se encuentra el hombre que asesinó con arma cortopunzante a un hincha del equipo de fútbol Independiente Santa Fe, el pasado 2 de marzo en la localidad de Bosa.

Alias ‘Ramón’, un sicario y vendedor de estupefacientes en la localidad de San Cristóbal, habría cometido un homicidio contra otro integrante de su grupo delincuencial por temas de rentas criminales producto de la venta de droga.

El responsable de matar a un joven con escopolamina en la Avenida Primero de Mayo también cayó. Al parecer este hombre habría abandonado el cuerpo de su víctima dentro de un contenedor de basura.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad