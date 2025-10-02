Cambio Radical demandó decretos del Gobierno Petro que prohíben la exportación de carbón a Israel

La W conoció que el ex vicepresidente y jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, habló telefónicamente con el candidato presidencial Gustavo Petro

Congreso

El partido Cambio Radical presentó ante el Consejo de Estado una demanda en contra de los decretos con los que el presidente Gustavo Petro prohíbe la exportación de carbón a Israel, por considerar que trae graves afectaciones al país.

El director de la colectividad, Germán Córdoba, ha expresado que la determinación es ilegal e inconstitucional porque excede las competencias del Gobierno y afecta gravemente la economía nacional.

• Le puede interesar:

Presidente Gustavo Petro ordenó la salida de toda la delegación diplomática de Israel en Colombia

Aseguran en el partido de oposición que no existe soporte técnico que demuestre que el carbón colombiano sea utilizado con fines militares en Israel; y que configura desviación de poder al emplear facultades económicas para propósitos de política exterior y presión diplomática.