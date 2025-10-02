Benedetti sobre elecciones en UniAtlántico: “Verano debería pararle bolas a eso y no ser cómplice”

El Ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró desde Cartagena que las elecciones en UniAtlántico parecen viciadas, y le pidió al gobernador Verano que no se convierta en “cómplice”.

El titular de la cartera indicó que hace varios días había venido insistiendo en que podrían presentarse incidentes en el proceso electoral, por tanto, hizo un llamado al Ministerio de Educación para que atienda este tema.

Además, resaltó que el presunto responsable de motivar los desmanes sería un aspirante.

“Estamos revisando los videos, parece que hace parte de la facción de un candidato que está aspirando que tiene que ver con la rectoría, lo cual sería muy grave porque lo que estaba tratando era de impedir una votación y que solamente quería que una facción votara. Verano que es el presidente del consejo superior debería pararle bolas a eso, y no ser cómplice de este tipo de situaciones. Entonces el Ministerio dijo que se suspendiera, pero el comité electoral siguió adelante con la elección. Todo eso parece viciado y raro”, declaró Benedetti.

El alto funcionario manifestó que las decisiones sobre los comicios no son directamente de su resorte.