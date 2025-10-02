Aprobado Proyecto de Ley del senador Enrique Cabrales sobre “Familias Guardabosques”

Con la aprobación del Proyecto de Ley 244 de 2024 Senado, se propone la creación de una política pública de Estado denominada “Familias Guardabosques”, orientada a ofrecer soluciones reales y sostenibles a las comunidades más vulnerables del país.

“El Gobierno Nacional ha demostrado lentitud e improvisación en la lucha contra los cultivos ilícitos. Con más de 253.000 hectáreas de coca en el país, es momento de actuar. Mientras las cifras siguen en aumento, desde el Congreso estamos ofreciendo soluciones concretas y sostenibles”, señaló el senador Enrique Cabrales.

La iniciativa busca establecer el marco normativo para la implementación de esta política pública, dirigida a familias campesinas, indígenas y afrodescendientes ubicadas en ecosistemas estratégicos o en zonas con presencia o riesgo de cultivos ilícitos, con el fin de consolidar proyectos de vida basados en principios democráticos, legales y sostenibles.

“En el gobierno del presidente Álvaro Uribe se demostró que es posible sustituir los cultivos ilícitos. Hoy queremos dar continuidad a ese programa, fortaleciendo a las comunidades como protectores de la tierra y enemigos del narcotráfico, impulsando modelos productivos lícitos que restauren el tejido social”, afirmó el senador Enrique Cabrales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proyecto contempla tres fases claves, la planeación y focalización de territorios prioritarios por parte del Gobierno Nacional; una transición económica que garantice ingresos temporales condicionada a las familias mientras avanzan hacia proyectos productivos legales; y un acompañamiento integral con asesoría técnica, social y económica, además de monitoreo permanente para asegurar la sostenibilidad de las iniciativas. Finalmente Cabrales agradece al Senado y a la bancada del Centro Democrático, especialmente al ponente del proyecto el senador Andrés Guerra.