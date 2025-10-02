Aeropuerto de carga una apuesta para el desarrollo del sur del país seria construido en Garzón

Los cargos de responsabilidad fiscal proceden por irregularidades en la repavimentación y mantenimiento de la segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado. Foto: Getty Images / MAREK MADL( Thot )

Neiva

Un tema de gran relevancia para el departamento del Huila y todo el sur del país es la construcción de un aeropuerto de carga. Muchos lo consideran un proyecto lejano o incluso quijotesco, pero pensar en grande es la única manera de transformar la región. La unión de departamentos como Putumayo, Caquetá, Huila y Cauca es clave para exigir esta obra de alto impacto.

Los beneficios que traería el aeropuerto de carga son enormes, se han realizado ya dos audiencias: una en el Huila y otra en Florencia. El objetivo es asegurar que este proyecto quede incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y lograr los recursos necesarios para los estudios de prefactibilidad. Ese es el primer paso para seguir avanzando.

Según Armando Acuña, diputado en el Huila, comento que “El compromiso debe ser asumido por la dirigencia política y cívica, no solo del Huila, sino también de los departamentos vecinos. Recientemente, en Florencia se adelantó una audiencia en la Cámara de Comercio con participación del Ejército y la Aeronáutica Civil, en torno al aeropuerto de Las Águilas, ubicado en el municipio de Altamira, en terrenos adquiridos por Garzón. Este avance ha sido considerado un paso importante”.

De acuerdo con las proyecciones, se requieren cerca de 15.000 millones de pesos para financiar los estudios de prefactibilidad. La meta es contratar una firma especializada en aeropuertos de carga, que permita garantizar la viabilidad técnica y financiera del proyecto. El llamado es a la unidad de los gobiernos actuales y futuros para asegurar la ejecución de esta obra estratégica que marcará un hito en el desarrollo del sur colombiano.