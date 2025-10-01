Sicarios asesinan a dos personas en vía del Huila

Neiva

Las victimas se desplazaban en motocicleta sobre la vía principal denominada ruta 45 que une a los municipios de Timaná y Pitalito cuando fueron atacados por hombres quienes desde una motocicleta les dispararon con armas de fuego.

De acuerdo con lo expresado por la comandante del cuarto distrito del municipio de Guadalupe , capitán Natalia Geraldine Hernández, el hecho se produce a 20 minutos del casco urbano del municipio de Pitalito.

El hecho se registró en el mismo sitio donde ocurrió el homicidio colectivo de tres personas previa de tres personas quienes en esa oportunidad se desplazaban en un cuatrimoto.

La policía busca elementos probatorios para poder dar con el paradero de los delincuentes quienes perpetraron el hecho de sangre.