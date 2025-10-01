Neiva

Sicarios asesinan a dos personas en vía del Huila

El hecho ocurre en la vereda Palmarito en la ruta 45, donde hombres en motocicleta dispararon contra las humanidades de dos hombres quienes se desplazaban en el mismo tipo de vehículo.

Autoridades investigan el doble homicidio

Autoridades investigan el doble homicidio

Edgar Donoso rodríguez

Neiva

Las victimas se desplazaban en motocicleta sobre la vía principal denominada ruta 45 que une a los municipios de Timaná y Pitalito cuando fueron atacados por hombres quienes desde una motocicleta les dispararon con armas de fuego.

De acuerdo con lo expresado por la comandante del cuarto distrito del municipio de Guadalupe , capitán Natalia Geraldine Hernández, el hecho se produce a 20 minutos del casco urbano del municipio de Pitalito.

El hecho se registró en el mismo sitio donde ocurrió el homicidio colectivo de tres personas previa de tres personas quienes en esa oportunidad se desplazaban en un cuatrimoto.

La policía busca elementos probatorios para poder dar con el paradero de los delincuentes quienes perpetraron el hecho de sangre.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad