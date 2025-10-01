Comercio en el parque Cúcuta 300 años a la expectativa por desarrollo de minga indígena

Cúcuta

Los comerciantes que están cerca al parque Cúcuta 300 años piden orden a la comunidad Motilón Barí, mientras desarrollan minga indígena.

Aseguran que de momento no se ha presentado ningún contratiempo, pero sí temen que esta comunidad llegue a alterar el orden público en la zona.

“A mi no me afecta en nada que ellos vengan, desde que estén en orden y no se vayan a meter a ningún local o con las personas, pueden estar el tiempo que quieran ahí” dijo una de las comerciantes.

Resaltó esta mujer que temen que las ventas de sus locales comerciales disminuyan. “A la gente le puede comenzar a dar miedo venir por acá y eso nos puede afectar las ventas”.

Pidió apoyo continuo, tanto de día como de noche a las autoridades, mientras se adelanta esta minga.