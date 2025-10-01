Personal de salud protesta por falta de pago y suspende atención a pacientes en Bucaramanga

Bucaramanga

Un grupo de cuidadores y personal de salud denunció retrasos en el pago de sus honorarios por parte de la IPS Projection Life Colombia. Myriam García, una de las trabajadoras afectadas, señaló que a cerca de 200 empleados les adeudan entre dos y tres meses de salario.

“A mí me deben julio, agosto y septiembre. Incluso me hicieron renunciar y todavía no me cancelan lo que trabajé”, aseguró García.

De acuerdo con los trabajadores, en reuniones anteriores la gerencia les manifestó que no cuentan con recursos suficientes para ponerse al día y que dependen de giros de la Nueva EPS. Sin embargo, solo a un pequeño grupo se le han hecho abonos parciales, lo que ha generado inconformidad.

La situación también ha afectado a los pacientes, pues algunos cuidadores han tenido que suspender el servicio al no contar con dinero para transportarse hasta los domicilios. “Nos dijeron que si no teníamos con qué movilizarnos podíamos suspender la atención, y eso está dejando a varios pacientes sin el cuidado necesario”, añadió García.

Los afectados realizaron un plantón frente a la sede de la IPS en Cabecera y no descartan nuevas manifestaciones hasta que les den una solución concreta.