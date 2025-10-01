Mundial Sub-20 2025: resultados y posiciones, iniciada la fecha 2 de fase de grupos

Chile vs. Japón en el Estadio Nacional por la fecha 2 del Mundial Sub-20 / Getty Images / Eurasia Sport Images

Continúa la disputa en el sur del continente por la Copa Mundial Sub-20, en la que 24 naciones compiten por el trofeo de la categoría. La Selección Colombia se ubica en el grupo F, ya ganó su primer compromiso, ante Arabia Saudita 1-0, con anotación de Óscar Perea.

En este momento se está jugando la segunda fecha de la fase inicial. En esta, cuatro equipos organizados en seis grupos, juegan una sola ronda de todos contra todos, avanzan a la siguiente instancia del torneo (octavos de final), los dos primeros de cada zona y los tres mejores terceros.

Grupo A

En la segunda jornada del grupo A, Japón siguió en buena racha con la victoria 2-0 ante los chilenos, quienes son los anfitriones de la competición, con anotaciones de Sora Hiraga a los 55′ desde el punto penal y Yumeki Yokoyama a las 82′.

En la otra serie, Nueva Zelanda remontó el compromiso ante Egipto, en el que arrancó perdiendo a los 5′ minutos con el gol de Ahmed Khaled. Pero rápidamente, logró darle vuelta el volante, Luke Brooke-Smith puso el empate sobre los 13′ de juego y solo tres minutos más tarde, Xuan Loke puso el 2-1.

POS EQUIPO PTS DIF 1 Japón 6 +4 2 Chile 3 +2 3 Nueva Zelanda 3 +3 4 Egipto 0 +1

Grupo B

En esta zona se enfrentaron la selección de Panamá y Ucrania, en un duelo en el que igualaron 1-1. Los europeos se fueron arriba en el marcador a los 6′ minutos por una pena máxima, que convirtió Hennadiy Synchuk. La igualdad llegó a los 36′ por parte de los panameños con gol de Gustavo Eloy Herrera.

A segunda hora jugaron Corea del Sur y Paraguay, cerrando un aburrido empate sin goles. Ambos equipos son coleros del grupo B y aún no logran ganar en la competencia, en la jornada anterior perdieron sus compromisos.

POS EQUIPO PTS DIF 1 Ucrania 4 3 2 Ucrania 4 3 3 Panamá 1 3 4 Corea del Sur 1 1

Otros partidos de la fecha 2 del Mundial Sub-20

Jueves 2 de octubre

- Colombia vs. Noruega 3:00 P.M (Hora Colombia)