Es crítico: pacientes a declaración de Corte Constitucional por falta de entrega de medicamentos

Luego de la declaración realizada por la Corte Constitucional, en la que asegura que el gobierno no está cumpliendo con el pleno acceso a los medicamentos, exactamente de cerca 174 de ellos son para tratar enfermedades graves y raras en Colombia, los pacientes afirman que esta situación es más crítica, de lo que señala el alto tribunal.

“El drama de la no entrega oportuna de los medicamentos, y el desvío de los dineros de la UPC para compra de medicamentos, está matando pacientes, y los medicamentos que se entregan, y que se pagan a través de los presupuestos máximos cada día por la no entrega oportuna de los medicamentos, están cobrando vidas”, dijo Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Señalan que se trata de una crisis humanitaria que afecta día a día a los pacientes con enfermedades raras por la falta de entrega de medicamentos a tiempo completo y continuo.

“Lo reconocemos y lo vemos en las familias que recorren EPS, hospitales, farmacias, sin lograr los tratamientos de sus hijos, en pacientes con enfermedades raras que no solamente arriesgan su vida, sino que la han perdido por demoras injustificadas. En familias que están agotadas porque tienen que acudir a cuanta acción jurídica exista”, explica el presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, Diego Gil.

Insisten en la preocupación de que que mientras las cifras crecen, las soluciones siguen sin llegar, y se agravá la salud de miles de personas.

Entre tanto, por esta situación piden a la Corte Constitucional, realizar una audiencia con los pacientes afectados por esta problemática.

“Suplicamos si es necesario, a la Superintendencia Nacional de Salud como responsable de la exigencia del cumplimiento en la entrega de medicamentos, y también le pedimos a todos los entes de control que intervengan para que este sistema no cobre más vidas de pacientes que no tienen un tratamiento adecuado con oportunidad y calidad”, dijo Esperanza Andrade, vocera de usuarios ded Nueva EPS.