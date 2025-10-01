Microcredenciales, una alternativa flexible para la preparación profesional

Una de las tendencias que más conversación despertó durante la octava edición de El Futuro de la Educación, presentado por Prisa Media, fue la de las microcredenciales, una alternativa para la capacitación y certificación de habilidades con las que se pueda responder a las demandas del mercado laboral.

Se trata de certificaciones formales, muchas veces digitales, que validan la adquisición de habilidades y conocimientos específicos en un área particular, obtenidas a través de cursos cortos o programas formativos breves, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de los estudiantes.

Según Luz Adriana Osorio, directora de Conteca-TE de la Universidad de los Andes, estas surgen en un contexto de retos como el actual, donde las universidades poco a poco comienzan a responder a las necesidades de un mercado laboral cambiante a través de su oferta.

Es ahí donde toman fuerza las propuestas que permiten acceder a una educación flexible, complementaria a un pregrado e incluso un posgrado, con los conocimientos requeridos por el sector productivo.

Se trata de una opción con beneficios en doble vía, pues al abrir la oferta académica, genera más empleo docente y despierta mayor interés entre posibles estudiantes que hoy buscan diversidad de proyectos académicos acordes a las necesidades de la sociedad.

Para José Leonardo Valencia, rector de la Fundación Universitaria del Área Andina, se trata de una opción contraintuitiva, entendiendo que “nos hemos vuelto un país de ‘doctoritis’, todo el mundo quiere ser doctor”. Alternativa que, además, permite cerrar brechas, pues como recuerda el experto, “vivimos en un país con unas desigualdades muy grandes; está centralizado, en las 6 principales ciudades se reúne un 67% de la población de educación superior de Colombia”.

Las microcredenciales, con su carácter virtual, insistieron los expertos, dan cabida a la democratización de la educación fuera de las ciudades, combatiendo incluso la fuga de cerebros, pues facilitan que cada individuo estudie desde y aporte a su propio territorio.

Complementando tal idea, El rector de Área Andina advierte que “es necesario alfabetizar a la gente para que pueda acceder a este tipo de educación”; mientras que la experta de los Andes aclara que “tenemos que acostumbrarnos a que prepararse requiere rigor, disciplina e interés”.

Con todo, y así como llaman al compromiso de los estudiantes a la hora de certificar sus habilidades a través de estas microcredenciales, tanto Valencia como Osorio aceptan que la construcción de estas alternativas aún tiene que ser regulada, teniendo en cuenta que la intención principal es compartir el conocimiento de manera oportuna.