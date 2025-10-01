La SAE entregará el terreno para ampliar la pista del Aeropuerto de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Sociedad de Activos Especiales SAE entregará en dación de pago a la Alcaldía de Ibagué un predio ubicado a un costado del Aeropuerto Perales para que se avance con el proyecto de ampliación de la pista de la Terminal Aérea.

“Estamos prestos a colaborar como lo hemos hecho con múltiples alcaldesa del país, en esta oportunidad algo muy importante para la comunidad del Tolima, se va a entregar un predio anexo al aeropuerto para su ampliación”, dijo Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE.

La funcionaria del Gobierno Nacional también anunció la entrega de un inmueble para la construcción de la casa para las personas retiradas para la fuerza pública y la posibilidad de adjudicación de algunos vehículos que hacen parte del inventario de la entidad.

Por su parte, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, resaltó que luego de este encuentro se lograra el objetivo del predio que se requiere para la ampliación de la terminal aérea.

“Queremos agradecer porque lo que no había logrado en un año y nueve meses lo logramos en una mesa técnica. Hemos puestos a consideración tres proyectos entre los que se encuentra la pista del aeropuerto que garantiza la conectividad para el desarrollo de Ibagué y el Tolima”, dijo Aranda.

A la vez mencionó que otra de las propuestas que está sobre la mesa es la casa del veterano de Ibagué y la articulación para la entrega de vehículos y otros activos de la SAE.

Finalmente, el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, catalogó este hecho como una noticia fundamental para la competitividad de la región “La SAE entregará en dación de pago este predio para culminar la pista que permita una mejor operación”.

Dato: en el encuentro también participó el concejal del Partido Conservador, Arturo Castillo, quien ha liderado estos proyectos.