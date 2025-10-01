“Hay que apretar el gatillo contra la delincuencia”.alcalde de Pitalito a las autoridades

O en la carcel o en el cementerio asi el anuncio a la delincuenciapor parte del alcalde de Pitalito

Neiva

En un fuerte pronunciamiento, el alcalde de Pitalito, Yider Luna Joven, envió un mensaje directo a las autoridades policiales y militares que operan en el municipio: “Los delincuentes no han tenido compasión con las víctimas, tampoco debemos tener compasión con ellos”.

El pronunciamiento lo realizó cuando presentaba su balance de seguridad, donde daba cuenta de reducción significativa contra el delito. “No hay que ser tolerantes, ni débiles, contra la delincuencia. Si un delincuente no tiene piedad contra las víctimas, ni con quienes salen a trabajar, a ganarse la vida, arrastrando a las mujeres por quitarle una moto, apretando un gatillo contra la gente que quiere salir adelante, pues le pido a las autoridades que tampoco la tengan, Si hay que apretar al gatillo también, pues hay que hacerlo”

Las declaraciones se dieron en el marco de una rueda de prensa en la que se presentaron los más recientes resultados operativos contra estructuras criminales, acompañado por el capitán John Hernández, comandante de la Estación de Policía Pitalito, y el capitán Luis Londoño Velázquez, oficial de operaciones del Batallón de Infantería Magdalena.

“No vamos a ser tolerantes, o en la cárcel o en el cementerio” agregó el alcalde, porque ellos no han tenido piedad con la clase trabajadora, nosotros tampoco vamos a tener piedad”. Puntualizó.

Luna Joven, invitó a los laboyanos a vincularse activamente en el trinomio de la seguridad: ciudadanía, Policía y autoridades locales, para seguir consolidando resultados que devuelvan la tranquilidad al municipio”.