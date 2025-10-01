Habilitaron corredor humanitario en la vía al Llano para el paso de ambulancias

Corredores humanitarios en la vía al Llano para trasladar pacientes críticos

Colombia

Sigue dando de qué hablar la vía al Llano que continúa bloqueada por los derrumbes y que fue escenario también de manifestaciones por parte de poblaciones que reclamaban medidas especiales.

Los bloqueos de los manifestantes se levantaron totalmente en la madrugada de este miércoles 1 de octubre, cuando los habitantes de Chipaque dejaron de detener el paso en el sector.

Esta vez, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó que se habilitaron corredores humanitarios en este corredor para el tránsito de ambulancias.

“Desde los CRUE de Meta y Cundinamarca trabajamos unidos para garantizar la atención médica oportuna a los pacientes que, estando en Villavicencio, requieren ser remitidos a centros hospitalarios de alta complejidad en Bogotá”, aseguró Rey.

Cuatro pacientes en condición crítica lograron pasar por esta vía y ahora reciben atención médica en Bogotá.

“Estos corredores humanitarios se implementarán con mayor frecuencia mientras persistan los bloqueos en la vía. Por ello, pedimos a los manifestantes respeto por su tránsito, pues de él dependen vidas que requieren atención urgente y prioritaria”, pidió el gobernador.