Goboy, la plataforma de las cámaras de comercio que impulsa el turismo en Boyacá

Boyacá

Las cámaras de comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso presentaron la plataforma digital Goboy, una herramienta diseñada para posicionar a Boyacá como un destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional.

La iniciativa articula esfuerzos logísticos, de programas e inversión económica con el propósito de engrandecer las riquezas del departamento y generar un impacto directo en los operadores turísticos, gastronómicos y hoteleros. Además, busca conectar a los empresarios locales con clientes potenciales e inversionistas, fortaleciendo el tejido empresarial y la competitividad regional.

Carlos Javier Molano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Duitama, resaltó que Goboy representa un paso estratégico en la consolidación de la oferta turística del territorio

“Lo que hacemos es unir esfuerzos entre las cámaras de comercio para impulsar el desarrollo del sector productivo, fortalecer a los empresarios y posicionar al departamento como un destino preferido para el turismo. Esta herramienta permite organizar la oferta turística y mostrarla al país en un solo espacio digital”, aseguró Molano.

La plataforma ofrece información sobre rutas, atractivos naturales, actividades de aventura, gastronomía típica y muestras culturales que hacen de Boyacá un destino único. Asimismo, brinda a los agentes turísticos, hoteleros y gastronómicos la posibilidad de visibilizar sus productos y servicios, acceder a oportunidades de networking y proyectar una imagen moderna y atractiva de la región.

Molano explicó que Goboy no se limitará al espacio virtual, pues también se busca promocionar la oferta turística en terminales de transporte, centros comerciales y, en el futuro, aeropuertos, con el fin de atraer visitantes de diferentes regiones del país.

“Nuestro objetivo no es fijar un número de vinculados, sino lograr que el mayor número de empresarios se sumen a esta plataforma, que está abierta de manera permanente y gratuita. Queremos que cada vez más personas descubran los rincones poco conocidos del territorio boyacense y que los empresarios puedan promocionar su oferta de calidad”, añadió el dirigente gremial.

Disponible desde cualquier dispositivo, la plataforma Goboy permite a los turistas planear viajes a la medida y a los empresarios del sector promocionar sus planes y servicios, consolidando así a Boyacá como un destino turístico innovador, competitivo y sostenible.