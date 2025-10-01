Gobernación de Cundinamarca definió medidas contra la extorsión

Bogotá D. C.

Por instrucción del gobernador Jorge Emilio Rey, en Cundinamarca se desarrolló un consejo de seguridad departamental luego de la circulación de un video falso con mensajes extorsivos en redes sociales.

Durante la sesión, el secretario de Gobierno, Luis Fernando Navarro Jiménez, aseguró que el material carece de veracidad y no refleja la situación real en el departamento.

“Es importante informar a la población que, el contenido del video, carece de total veracidad y no refleja la realidad en las provincias y en el departamento”, dijo el secretario Navarro.

Como resultado del encuentro, definieron medidas como:

Campañas preventivas con el Gaula.

Controles en corredores viales.

Operativos contra el microtráfico y la extorsión.

Mesas de trabajo con Migración Colombia en la provincia de Ubaté.

Las autoridades aseguraron que estas acciones buscan proteger a la población y garantizar la tranquilidad en los municipios.