Garantizan acceso a la salud a usuarios de la Nueva EPS en Cesar: piden vigilancia de la Supersalud

Luego de un acuerdo entre la Nueva EPS y ocho IPS en el Cesar se garantiza el acceso a la salud de los usuarios ubicados en este departamento del país. Se confirmaron giros por más de $27.300 millones conforme el cronograma de pagos establecido.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Este acuerdo permite que la Nueva EPS empiece a saldar sus obligaciones y evita que las IPS interrumpan los servicios de diagnósticos, tratamientos especializados, hospitalizaciones y consultas médicas; asegurando además que especialistas, médicos generales, enfermeras y otros equipos asistenciales puedan recibir los pagos que les corresponden”, dijo Gina Sánchez, secretaria de Salud del Cesar.

La Gobernación del Cesar estableció una mesa de trabajo ante el riesgo de la continuidad del servicio por parte de las ocho IPS en el Cesar, debido al incumplimiento financieros por parte de la Nueva EPS.

Piden vigilancia a la Supersalud

Ante este acuerdo, la Gobernación del Cesar pidió a la Supersalud vigilancia para garantizar la efectividad de lo pactado y prevenir nuevos incumplimientos.

“Con la oficialización del acuerdo y el levantamiento de la suspensión, los usuarios afiliados a la Nueva EPS en el Cesar podrán seguir recibiendo servicios médicos sin interrupción, lo que representa un alivio para miles de familias que dependen del sistema público de salud”, indicó la Gobernación.