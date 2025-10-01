Financista fue hallado muerto en Santa Marta; investigan posible crimen por disputa de tierras

Santa Marta

Los organismos de seguridad y Fiscalía del Magdalena investigan en Santa Marta las circunstancias en las que murió un hombre que fue identificado como Julio César Cotes Cantero, profesional de Finanzas, Fintech y Comercio Exterior.

De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, Cotes Cantero fue hallado sin vida en la playa de Bahía Concha, dentro del Parque Tayrona.

Inicialmente se pensó que la causa de su muerte podría haber sido un accidente por inmersión, pero, al parecer, los exámenes de Medicina Legal habrían revelado que el cuerpo presentaba un trauma contundente en la cabeza, descartando así el ahogamiento.

Le puede interesar: En el Magdalena hallan asesinados a tres jóvenes que fueron reportados como desaparecidos

A través de redes sociales, la familia del financista sostiene que fue asesinado, toda vez que él llevaba años enfrentando una disputa por tierras heredadas de su padre en el sector turístico de Neguanje, también dentro del parque.

Según Aurora Cotes, hermana de la víctima, a través de redes sociales, aseguró que su hermano fue “silenciado” por no ceder ante supuestas presiones para entregar las tierras. “No murió por estar en el lugar equivocado. Lo mataron por tener lo que otros codiciaban”, denunció.

Las autoridades, por su parte, han abierto una línea de investigación que considera esta hipótesis. Sin embargo, no han confirmado a la opinión pública las causas exactas de su deceso.

Mientras tanto, la familia exige justicia y el esclarecimiento completo de los hechos.