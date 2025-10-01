FICCA 2025 clausura con triunfos internacionales y proyección para jóvenes talentos del Huila

Neiva

Con un balance positivo y la coronación de nuevos campeones, concluyó la V Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo – FICCA 2025. El evento dejó en alto el talento colombiano con la premiación de baristas y tostadores en competencias de talla mundial, reafirmando a Neiva como escenario clave para el café de especialidad.

En el campeonato LAGS Battle Arena Colombia – Arte Latte, Cristian Andrés Pérez y Brayan Andrés Cano se destacaron al ganar los títulos Jarra Roja y Jarra Verde respectivamente, bajo los lineamientos del Latte Art Grading System. Estos jóvenes representarán al país en la World LAGS Battle, que se celebrará el próximo 20 de octubre en Milán, Italia.

De igual manera, el Campeonato Roast & Rise – Link Edition reunió a ocho de los mejores tostadores nacionales. La bogotana Angie Herrán, representante de Gadejo Coffee Roasters, obtuvo el primer lugar tras una exigente final, demostrando habilidades técnicas y sensoriales en la creación de perfiles de tostión innovadores.

El cierre de la feria ratificó el liderazgo del Huila en el agro y la cultura cafetera, destacando la labor de productores, emprendedores y nuevas generaciones. La FICCA 2025 se consolidó como una vitrina internacional que fortalece la identidad cafetera y proyecta a los jóvenes talentos hacia los más altos escenarios del mundo.

FICCA 2025 superó todas las expectativas, La quinta versión de la feria internacional dejó cifras históricas:

•⁠ ⁠3.500 millones de pesos en negocios, •⁠ ⁠39 mil visitantes en 4 días, •⁠ ⁠230 expositores de café, cacao, turismo y artesanías •⁠ ⁠20 países invitados.