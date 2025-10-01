🔴 EN VIVO | Barcelona vs. PSG por Champions League: siga ACÁ el minuto a minuto del partidazo

<b>¡Continúa la fecha 2 de la UEFA Champions League!</b> Barcelona se enfrenta con el PSG en el estadio Olímpico de Montjuic a partir de las 2:00 de la tarde (hora Colombia). <b>Ambos equipos iniciaron con triunfo el campeonato.</b><b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/01/hinchas-del-liverpool-extranan-a-luis-diaz-y-lamentan-su-salida-por-que-lo-vendimos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/01/hinchas-del-liverpool-extranan-a-luis-diaz-y-lamentan-su-salida-por-que-lo-vendimos/"><b>Hinchas del Liverpool extrañan a Luis Díaz y lamentan su salida: “¿Por qué lo vendimos?”</b></a>Para este partido el equipo local no contará con los jugadores; <b>Joan Garcia, Fermín, Gavi y Raphinha</b>, además de <b>Marc Ter Stegen</b>, quien se lesionó desde el inicio de temporada. Mientras que el equipo francés tendrá la ausencia de <b>Marquinhos, Dembélé, Doué y Kvaratskhelia </b>porque se encuentran lesionados.