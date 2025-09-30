“En los últimos días donde más ha llovido es la comuna norte”: UGR de Manizales

Manizales

Ya comenzó la segunda temporada de lluvias del año y las autoridades de Manizales han reportado que el lugar donde más llueve en la ciudad es la comuna norte. Desde la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, enviaron una serie de recomendaciones a los ciudadanos para atender esta emergencia

El director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, Diego Rivera, comentó que las lluvias de las últimas horas no han causado emergencias en la capital caldense, sin embargo, hay una zona donde las precipitaciones han sido constantes y es la comuna norte. Rivera comentó que están haciendo monitoreos especialmente en esta zona priorizada.

“Sí, por supuesto de acuerdo pues con información en detalle y en la instrumentación que tenemos en el país tenemos una probabilidad de que aumenten las precipitaciones entre un 30 y 40% fuera de lo normal, es decir, vamos a tener un incremento de lluvias durante los meses de octubre, noviembre y diciembre”; dijo Rivera

Rivera hizo una serie de recomendaciones a los ciudadanos para afrontar esta temporada de lluvias que será fuerte especialmente en la zona Andina, según las proyecciones del IDEAM

La primera semana de octubre se espera que se incrementen las lluvias en Manizales y el departamento de Caldas