Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 1 de octubre de 2025 44:22 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles James Rodríguez / Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro de James Rodríguez a nivel de clubes. César dijo: “Hay una noticia desde México que dice que hay la posibilidad de que James no renueve con el león de México. Con la selección tiene buenos números para que lo renueven”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo creo que no es lo mismo de siempre, que no dura en los equipo. En su paso por León demostró que aporta, ya no se lesiona tanto. Además, León es un equipo muy blandito”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube