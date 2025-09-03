Alerta en Bogotá: denuncian nueva modalidad de secuestro contra trabajadores a domicilio

Colombia

El concejal Rolando González lanzó una alerta por el incremento de secuestros exprés en Bogotá bajo una modalidad que afecta principalmente a trabajadores que prestan servicios a domicilio. Según denunció, los delincuentes contactan a empresas o particulares solicitando supuestos trabajos en distintos puntos de la ciudad. Una vez las víctimas llegan al lugar, son retenidas y sus familias reciben llamadas extorsivas.

Un caso reciente involucró a un comerciante citado para un servicio en La Calera. Tras su retención, la familia recibió llamadas de hombres que se identificaron como miembros del frente 26 de las FARC, quienes exigían hasta 30 millones de pesos bajo amenazas de muerte. Aunque la víctima fue liberada, los secuestradores insistieron en que lo asesinarían si no se cumplían sus pretensiones.

Cifras que preocupan

De acuerdo con datos de la Fiscalía, Bogotá registra 110 casos de secuestro extorsivo en 2025, frente a 99 en el mismo periodo de 2024, lo que representa un aumento del 11%.

A nivel nacional, se contabilizan 500 secuestros en lo corrido del año, de los cuales el 22% corresponde a la capital. González advirtió que la tendencia pone en riesgo la seguridad de pequeños empresarios y trabajadores independientes, quienes son el principal blanco de esta práctica.

“No podemos normalizar el secuestro”

El cabildante pidió a las autoridades actuar de forma contundente y a la ciudadanía tomar medidas preventivas:

Compartir ubicación en tiempo real con familiares o compañeros.

Verificar la identidad y procedencia del cliente antes de desplazarse.

Revisar la seguridad de la zona a la que son citados.

“En lo que va corrido del año, la Fiscalía ha registrado 110 casos de secuestro extorsivo, frente a 99 en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 11%. Hacemos un llamado a la comunidad, a quienes realizan trabajos a domicilio, que compartan su ubicación en tiempo real con trabajadores y allegados, que verifiquen la identidad y procedencia del cliente, así como la zona de destino. A las autoridades les solicitamos que actúen con contundencia y desmantelen a las bandas delincuenciales tan pronto reporten denuncias en su contra”, afirmó González.

Extorsiones con amenazas directas

Los audios conocidos por el concejal muestran la crudeza de las llamadas, donde los captores no solo piden dinero sino que amenazan a las familias con entregar “el cuerpo” de sus víctimas si no acceden al pago. Una de las grabaciones incluye frases como: “Si no tienen plata para la vida, consíganla para el entierro”.

Este tipo de intimidaciones, según el cabildante, refuerzan la necesidad de fortalecer la respuesta de las autoridades y frenar la expansión de bandas que operan bajo la fachada de grupos armados ilegales.