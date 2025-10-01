Distrito intervino campamento en Bogotá: eran extrabajadores de empresas públicas y privadas

Colombia

En la mañana de este miércoles 1 de octubre, las autoridades de la Alcaldía Mayor de Bogotá intervino un campamento que fue instalado por decenas de extrabajadores de empresas públicas y privadas en el centro de la ciudad.

Estas personas, la mayoría personas de la tercera edad, se encuentran frente a las instalaciones del DAPRE, en la calle 8 con Carrera 6 hace poco más de 9 meses, reclamando el pago de sus salarios y que fueron despedidos sin justa causa.

Aunque durante ese tiempo voceros dialogaban con el Ministerio del Interior, no se llegaban a acuerdos concretos.

Sin embargo, la intervención del Distrito se volvió caótica ya que pretendía desalojar el punto pero los manifestantes se opusieron.

Los manifestantes señalan en sus videos abuso de la fuerza al destruir los campamentos.

Ante esta situación que ocurrió, la concejal por el Pacto Histórico, Heydi Sánchez, señaló a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán de “aporofobia” y pidió que se investiguen los hechos.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, le respondió a la concejal que ese fue un procedimiento que “se realizó de la mano con la Presidencia de la República y el seguimiento de los entes de control y la ciudadanía, respetando siempre los derechos y la integridad de las personas”.

En redes sociales circulan los videos de la intervención en los que los funcionarios de las diferentes secretarías de la Alcaldía destruyen los campamentos y los manifestantes les reclaman.