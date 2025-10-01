Autoridades en Ocaña piden que se refuerce el pie de fuerza de ejército y policía

Ocaña

Teniendo en cuenta los hechos de violencia que se vienen presentando en el casco urbano de Ocaña, así como en los corredores viales que comunican a Convención, El Carmen, Ábrego, La Playa de Belén y el sur del departamento del Cesar, en un consejo extraordinario de seguridad, se estableció un refuerzo de pie de fuerza, que llegarían a apoyar las investigaciones que adelantan las autoridades en esta región.

“En esos tramos viales, donde se nos ha presentado varias eventualidades, incluso hechos como secuestro, quema de vehículos, homicidios, la idea y lo que se ha propuesto, es fortalecer la seguridad, por parte del ejército en lo rural y por parte de policía en lo urbano” explicó Freddy Arengas, secretario de gobierno de Ocaña.

Más información Más de mil millones de pesos fueron hurtados de una joyería en Ocaña

Agregó que “también se ha solicitado un fortalecimiento de inteligencia para el municipio de Ocaña, de más miembros de la SIJIN y hay un compromiso muy importante por parte de la Fiscalía General de la Nacional, en ese sentido”.

Una vez concluido este consejo de seguridad y con las medidas tomadas, “esperamos que las condiciones de seguridad mejoren, no solo en Ocaña , sino en los municipios de la provincia y en los que hacen parte del sur del departamento del Cesar”.

Concluyó Arengas que, los enfrentamientos entre criminales presentados el pasado fin de semana en el corregimiento Mariquita, no han vuelto a suceder, mientras que las autoridades adelantan la visita a campo para evaluar los daños en viviendas.