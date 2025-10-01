Capturan a ladrones del ‘BMW’: estarían implicados en robos de vehículos de alta gama en Bogotá. Foto: Mebog

Bogotá D.C

Uniformados de la estación de Policía de la localidad de Fontibón , en el occidente de Bogotá, capturaron en flagrancia a un hombre y aprehendieron a un menor de edad por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

El operativo se dio porque la víctima del robo de una camioneta alertó a tiempo a las autoridades y siguió a los ladrones.

“Se logra interceptar a la camioneta sobre la Avenida La Esperanza con la Avenida Ciudad de Cal i y en un cruce de disparos, se logra la captura de un adulto y la aprehensión de un menor de edad, quienes tenían en su poder un arma de fuego modificada tipo revólver y la incautación del vehículo que era utilizado para cometer estos hechos delictivos”, señaló la Mayor Claudia Becerra, Subcomandante de la Estación de Policía de Fontibón.

Las autoridades lograron evidenciar que el vehículo en el que se movilizaban estos delincuentes, habría sido utilizado para cometer el hurto de una camioneta el pasado 24 de septiembre, en el barrio Mandalay de la localidad de Kennedy.

Los capturados al parecer harían parte de la banda delincuencial los del ‘BMW’ responsables de otros cuatro robos de vehículos de alta gama.

De acuerdo con las cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va corrido de 2025 en la localidad de Fontibón se ha logrado la captura de 8 personas por este delito y recuperar más de 22 vehículos robados.

Este delito presenta una disminución del 15% con 14 casos menos en comparación al año 2024.