Bomberos de Pitalito alertan sobre rifas fraudulentas en su nombre

Hacen un llamado a la ciudadanía para que no adquiera estas rifas ilegales . Foto Relacionada.

Neiva

La institución aclaró que actualmente no se encuentra realizando rifas, campañas de recaudo ni actividades económicas de esa naturaleza. Tampoco ha autorizado a terceros para adelantar este tipo de acciones en su representación. Por ello, hacen un llamado a la ciudadanía para que no adquiera estas rifas ilegales y, en caso de ser abordados, denuncien de inmediato la situación.

El capitán Gilberto Rojas, comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito, informó que “a la ciudadanía sobre la circulación de rifas fraudulentas que se estarían vendiendo a nombre de la institución. Según explicó, personas malintencionadas están utilizando la imagen de los bomberos para estafar a la comunidad sin ningún tipo de autorización”.

Los ciudadanos que tengan información o hayan sido contactados por supuestos vendedores de rifas pueden comunicarse directamente a las líneas de atención de la institución al número 314-254-1744. De igual manera, pueden acercarse a la estación central, ubicada en la carrera tercera número 5-36, donde recibirán la orientación necesaria frente a este tipo de fraudes.

Finalmente, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito agradeció a la comunidad por su respaldo y por estar atentos frente a estas irregularidades. “No caiga en estafas, la seguridad y transparencia también son parte de nuestro compromiso”, puntualizó el capitán Rojas. Los bomberos reiteraron que seguirán trabajando con dedicación por la vida y el bienestar de los ciudadanos.