Bogotá: Denuncian robo en parqueadero del almacén Pepe Ganga en Usaquén

Bogotá D. C.

Sebastián Barrera denuncia que el pasado 21 de junio en la localidad de Usaquén, fue robado el sistema de repuesto de su camioneta, la cual estaba en el parqueadero del establecimiento de Pepe Ganga, ubicado en la Calle 116 #18-59 en Bogotá.

Según el denunciante, el sistema de repuesto hurtado incluye un rin de lujo, una llanta, un malacate y el sistema de anclaje, cuyo valor supera los ocho millones de pesos, de acuerdo con las cotizaciones de estos elementos solicitadas por el propio almacén.

Después de enviar las cotizaciones, por parte del almacén comunicaron que “se encontraban en el proceso de evaluación del caso y posterior respuesta, indicando que iban a responder porque tenía todos los soportes del robo”, según Barrera.

Fotos que evidencian el estado del vehículo antes y después del robo. Cortesía: Sebastián Barrera. Ampliar

Sin embargo, en cuestión de un mes, el almacén habría dicho que no se haría responsable por el robo, aludiendo que las pruebas enviadas no eran verdaderas, sin incluir evidencias que desmintieran los soportes entregados por el ciudadano.

Por otra parte, Barrera pidió al almacén las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero le habrían asegurado que no contaban con servicio de videovigilancia. Por tanto, el ciudadano denuncia que, el almacén “no cuenta con los requerimientos mínimos de operación, pero sí cobran una tarifa alta por el servicio de parqueadero y vigilancia”.

El ciudadano asegura que cuenta con “registro fotográfico de la parte trasera externa de mi carro, evidenciando que este contaba con su sistema de repuesto completo”. Con estas imágenes en mano, responsables del almacén habrían firmado una carta reconociendo que el robo se produjo en el parqueadero.

“Debido a esta situación se citó a Pepe Ganga a una conciliación el día 1 de septiembre, por medio de la intervención de la Procuraduría General de la Nación, sin embargo, nuevamente Pepe Ganga informó que el robo no ocurrió en sus instalaciones y solo ofrecieron un millón de pesos”, afirma Barrera.

El ciudadano alega que “nuevamente les envié una carta pidiéndoles que evaluaran mis pruebas (...), pero a la fecha Pepe Ganga no me ha dado respuesta y yo sigo con mi vehículo retenido porque no puedo andar sin el sistema de repuesto y no tengo ocho millones de pesos para meter al carro por este sistema”.