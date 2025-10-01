Autoridades investigan el Jardín Art & Kids en La Calera, al que asistía el bebé de 11 meses

Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca lamentaron la muerte del menor de 11 meses que fue llevado por una de sus profesoras del jardín a la sala de Urgencias de un Hospital de La Calera.

El secretario Social y de Familia de la Gobernación indicó que el Centro de Estimulación Temprana Art & Kids operaba con servicios comerciales de cuidado y sala cuna.

“Es importante precisar que este servicio no se encuentra regulado ni hay lineamientos para la prestación del mismo. Por lo tanto, en el territorio nacional se presta como un servicio comercial común y corriente en el que se requiere tal y como para cualquier establecimiento de comercio, permisos para su funcionamiento”, precisó Correa.

La Fiscalía selló este lugar que ha operado bajo esta figura durante los últimos 7 años. Asimismo está recolectando material probatorio y realizando las entrevistas a los que estuvieron con Lian en sus últimas horas de vida.

El jardín emitió un comunicado precisando que se le brindaron todas las atenciones al menor.

“En cuanto se evidenció que el estado de salud del menor ameritaba atención urgente se le prestaron los primeros auxilios e inmediatamente fue trasladado al servicio de Urgencias del Centro de Salud del municipio de La Calera”, indicó el jardín.