Aumentan accidentes y mortalidad laboral en el Huila durante el primer semestre de 2025

Neiva

Desde el Foro Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo del Huila se dio a conocer que uno de los grandes retos que enfrentan las compañías en Colombia y el departamento tiene que ver con la seguridad laboral. Según el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad, en el primer semestre de 2025 el país reportó 265.137 accidentes laborales, 5.199 enfermedades calificadas y 212 fallecimientos.

Estas cifras equivalen a que, en promedio, cada día una persona pierde la vida a causa de su trabajo. En el Huila, durante el mismo periodo, se registraron 3.347 accidentes, lo que representó un aumento del 46,9 % frente al 2024. El dato equivale a 18 accidentes diarios y corresponde al 1,3 % del total nacional. La tasa departamental fue de 1,82 accidentes por cada 100 trabajadores, inferior a la nacional de 1,99.

Según, lo explica Maira Sarmiento, vicepresidenta Técnica del Consejo Colombiano de Seguridad, que “en cuanto a enfermedades laborales, el Huila reportó 75 diagnósticos calificados entre enero y junio de 2025, lo que significa un crecimiento del 114,3 % respecto al año anterior. El promedio equivale a tres casos semanales. La tasa departamental alcanzó 40,75 eventos por cada 100.000 trabajadores, superior a la nacional de 38,96 y también mayor a la registrada en el mismo periodo de 2024 en la región”.

Respecto a la mortalidad laboral, siete trabajadores perdieron la vida en el Huila por causas relacionadas con su labor, lo que representó un aumento del 250 % frente al año anterior. La tasa departamental se ubicó en 3,80 muertes por cada 100.000 trabajadores, superando ampliamente la nacional de 1,59. Con ello, el Huila se posiciona como el quinto departamento con mayor mortalidad laboral en el país, especialmente en actividades profesionales, transporte y construcción.